Times: Эмма Радукану перед стартом сезона 2024 объединилась со своим детским тренером

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану объединилась с новым тренером перед стартом сезона 2024.

По информации британского The Times, им стал бывший игрок ATP-тура, 37-летний Ник Кавадей. Якобы он недавно был замечен на тренировке Радукану в теннисном центре LTA, который находится в Роухэмптоне (юго-запад Лондона).

Нельзя не отметить, что Кавадей уже тренировал Радукану там же. Это происходило в период её детства (с 9 до 12 лет).

Напомним, Радукану практически полностью пропустила сезон 2023: она провела лишь девять матчей. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.

Ранее стало известно, что Радукану вернётся в тур на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили ей уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января.