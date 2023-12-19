Хенмэн: всё, что мы можем требовать от Радукану, — выходить на корт и не получать травм

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн призвал экспертов не возлагать на чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану больших ожиданий в связи с её возвращением в тур после почти годового отсутствия.

«Думаю, для меня любой турнир, на котором она собирается сыграть, — это интересно и здорово. Если это квалификация на Открытый чемпионат Австралии – отлично. Если она попадёт в основную сетку – отлично. Если она собирается отказаться от участия в Australian Open и сыграть на более мелких турнирах WTA, турнирах серии «Челленджер», турнирах ITF – это не имеет значения. Просто выходить на корт и не получать травм – это большее, что мы можем ожидать от Радукану», — сказал Хенмэн в эфире Eurosport.