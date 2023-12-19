Новак Джокович в Дубае потренировался с 13-летним российским теннисистом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел на совместную тренировку с 13-летним российским юниором Тимуром Гордеевым в Дубае (ОАЭ), где проводит предсезонный сбор. Об этом в социальных сетях рассказала семья Гордеева.

«Спасибо большое, Новак! Тимми всю ночь не спал, потому что знал, что Новак пригласил его на тренировку. Настолько это для него важно. Тимми живёт теннисом. Если он не играет, то обсуждает или смотрит теннис.

Ноле, ты легенда! Ты величайший в истории на корте и прекрасный человек. Ты всегда поддерживаешь и заботишься обо всех вокруг, ты добрый и открытый всем», — написали в социальных сетях родители Гордеева.