Гаске рассказал, в каком физическом состоянии находится Надаль перед возвращением в тур

Французский теннисист Ришар Гаске дал комментарий по поводу возвращения в тур 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Гаске провёл несколько тренировок с испанцем и рассказал, что Надаль готов играть на высоком уровне.

«Рафа сказал мне, что ему потребовалось время, чтобы вернуться, но я почувствовал, что он больше не испытывает боли. Он будет конкурентоспособен и будет выигрывать матчи, в этом нет никаких сомнений! Он проводит длинные трёхчасовые тренировки. Это то, что нужно делать, — играть как можно больше», — приводит слова Гаске Tennis Infinity.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее Надаль объявил, что вернётся в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.