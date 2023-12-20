Экс-тренер Джоковича и Синнера: больше всего из моих подопечных меня впечатлила Шарапова

Известный итальянский тренер Рикардо Пьятти, бывший наставник серба Новака Джоковича, итальянца Янника Синнера и россиянки Марии Шараповой, поделился воспоминаниями о совместной работе с российской спортсменкой.

«К сожалению, больше всего меня впечатлил игрок, которого я тренировал меньше всего, а именно около 10 месяцев. Это женщина и это Мария Шарапова. Я тренировал многих мужчин: Джоковича, Любичича и других. Но с Шараповой всё было по-настоящему особенным, потому что она приближалась к завершению карьеры и хотела открыть для себя другую сторону тенниса. У меня была возможность поработать с ней, и за то время я смог оценить её образ мышления. У неё есть приоритеты, и она их очень хорошо знает. Мария полностью отдаётся работе. Шарапова уважала всех членов команды и с каждым поддерживала близкий контакт. Печально, что вместе мы не смогли выиграть ни одного трофея. Она была единственной, с кем я работал и ничего не выиграл», — приводит слова Пьятти First Sportz со ссылкой на Monaco TV.