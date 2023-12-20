Корретха: с каждым годом Джоковичу всё сложнее и сложнее выигрывать ТБШ

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказал мнение о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Я думаю, это было бы немного удивительно, если Джокович выиграл бы «Золотой шлем» в сезоне-2024. Потому что, даже если он сильно улучшит свою игру, он становится старше. Это нормально, что он стареет, и восстановление уже не то.

Я уверен, что он продолжит выигрывать турниры «Большого шлемы», но это будет все сложнее и сложнее, и он это знает», — приводит слова Корретхи Tennis Infinty.

В прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), «Ролан Гаррос» (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open – 2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Также Новак стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).