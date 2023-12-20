Корретха дал совет Алькарасу не гнаться за первым местом в рейтинге

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о перспективах своего соотечественника, двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» 20-летнего Карлоса Алькараса.

«Я думаю, Карлосу нужно расслабиться насчёт первой ракетки мира. Он уже был номером один. Он уже доказал себе, что может быть на вершине рейтинга, и теперь нам остаётся только ждать момента. Не стоит зацикливаться на этом: это может заставить вас играть турниры, которые в обычных условиях вы бы не стали играть. Номер один придёт как следствие ваших результатов, но я не думаю, что это должно быть целью», — приводит слова Корретхи Tennis Infinity.

Ранее Корретха поделился ожиданиями от мужского турнира Australian Open — 2024.