«Нет ощущения, что я не успеваю за ним». Оже-Альяссим сравнил себя с Синнером

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался по поводу своих выступлений в 2023 году, а также сравнил себя с итальянцем Янником Синнером.

«Я должен принять свои ошибки как теннисист и понять причины. Не оправдываться, а понять, что произошло, что я могу сделать, чтобы вернуться на свой лучший уровень и пойти ещё дальше.

Успех Синнера? У меня нет ощущения, что я не успеваю за ним. Я успел сделать что-то до Синнера, он успел сделать что-то до меня. У него был очень хороший год, особенно начало в Пекине, как и у меня в прошлом году», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Infinty.

В сезоне-2023 Оже-Альяссим сумел завоевать один титул. Канадец стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и защитил титул, завоёванный в 2022 году. В финальном матче спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача в двух сетах.