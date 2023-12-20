«У меня недостаточно денег». Рублёв оценил возможность глобализации своего бренда одежды

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о перспективах собственного бренда одежды Rublo.

«У меня недостаточно денег, чтобы платить игрокам за ношение одежды моего бренда. Поэтому я не думаю, что мы сможем сделать это в ближайшее время. Возможно, другим игрокам понравится наш посыл, но я понимаю, что всегда приятнее, когда бренд платит вам немного денег, чтобы вы носили его одежду.

Возможно, однажды мы станем глобальным брендом, сможем рассматривать различные варианты, но в данный момент я думаю о других вещах. Сейчас это не тот бизнес, на котором я хочу зарабатывать деньги. Я инвестирую в это, я ничего на этом не зарабатываю и надеюсь, что это будет приносить пользу другим», — приводит слова Рублёва Tennis 365.