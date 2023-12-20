Рублёв: не каждый ребёнок живёт хорошо, многие страдают

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, по какой причине решил создать собственный бренд одежды.

«Я давно хотел что-то сделать с одеждой, хотелось, чтобы в этом был какой-то смысл, хорошее послание, которое дойдёт до людей.

Я всегда приобретаю вещи, которые несут в себе какое-то послание и могут как-то помочь. И для меня логичным шагом было сделать что-то, что принесёт пользу детям. Не каждый ребёнок живёт хорошо. Многие страдают, в их жизнях не хватает хороших вещей. Я всегда считал, что однажды смогу помочь им.

Два года назад появилась эта идея, а теперь у нас свой ассортимент одежды. Надеюсь, людям это понравится, надеюсь, у нас всё получится, тогда мы сможем начать делать что-то большее и оказывать влияние», — приводит слова Рублёва Tennis 365.