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«Пиратка». Кори Гауфф показала, как тренируется с повязкой на один глаз

«Пиратка». Кори Гауфф показала, как тренируется с повязкой на один глаз
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях видео с тренировки, которую провела в повязке на один глаз.

«Пиратка», — иронично подписала видео Гауфф.

Ранее четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек показала, как тренируется на корте с заклеенным ртом.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA.

Также в сезоне 2023 Гауфф завоевала три титула, в числе которых турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

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