Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший тренер Федерера рассказал, как Роджер относился к каждодневным тренировкам

Бывший тренер Федерера рассказал, как Роджер относился к каждодневным тренировкам
Аудио-версия:
Комментарии

Американец Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как его подопечный относился к каждодневным тренировкам.

«Всё время, пока я работал с ним, он был рад ходить на тренировки каждый день. Мне ни разу не приходилось уговаривать его пойти на тренировку, он всегда был готов и с удовольствием проводил много часов за работой. Я прекрасно помню, как был свидетелем его занятий по физической подготовке с Пьером Паганини, и я говорил ему, серьёзно ли, учитывая его возраст, он хочет продолжать заниматься этим. Он смеялся и удваивал усилия», — сказал Аннакон в эфире подкаста Rock n Roll Tennis.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

Материалы по теме
Джокович потренировался с 13-летним россиянином. Новак продолжает поддерживать юниоров
Джокович потренировался с 13-летним россиянином. Новак продолжает поддерживать юниоров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android