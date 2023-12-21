Бывший тренер Федерера рассказал, как Роджер относился к каждодневным тренировкам

Американец Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как его подопечный относился к каждодневным тренировкам.

«Всё время, пока я работал с ним, он был рад ходить на тренировки каждый день. Мне ни разу не приходилось уговаривать его пойти на тренировку, он всегда был готов и с удовольствием проводил много часов за работой. Я прекрасно помню, как был свидетелем его занятий по физической подготовке с Пьером Паганини, и я говорил ему, серьёзно ли, учитывая его возраст, он хочет продолжать заниматься этим. Он смеялся и удваивал усилия», — сказал Аннакон в эфире подкаста Rock n Roll Tennis.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.