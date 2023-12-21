Паес: Джокович — великий спортсмен с феноменальным умом. Он лучший теннисист в истории

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» в паре и миксте представитель Индии Леандер Паес объяснил, почему считает серба Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории.

«Я начал играть, когда ещё играли Бьорн Борг и Джон Макинрой, и никто никогда не думал, что рекорд Борга — пять выигранных Уимблдонов — можно побить. Пока не пришёл Федерер и не выиграл восемь Уимблдонов и 20 турниров «Большого шлема». А потом Надаль побил рекорд Федерера, выиграв 22 ТБШ и одержав победу на 14 Открытых чемпионатах Франции.

После появился Джокович, этот сербский парень, великий спортсмен с феноменальным умом. Для меня он, безусловно, является лучшим игроком в истории. Почему? Учебники истории об этом говорят. Он выиграл 24 ТБШ и продолжает выступать. Непохоже, что он намерен останавливаться. Это безумие», — приводит слова Паеса Forbes.