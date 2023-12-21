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Елена Рыбакина представила форму, в которой выступит на Australian Open — 2024

Стало известно, в какой форме чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт c 14 по 27 января.

Напомним, экипировку Рыбакиной предоставляет японский бренд Yonex. Она выполнена в голубых и оранжевых цветах.

Нельзя не отметить, что Рыбакина является прошлогодней финалисткой Australian Open. Напомним, на Открытом чемпионате Австралии — 2023 Рыбакина дошла до финала, где в борьбе уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Этот результат позволил Елене впервые в карьере войти в топ-10 рейтинга WTA.

В 2023 году Рыбакина завоевала два титула – на турнирах категории WTA-1000 в Риме (Италия) и Индиан-Уэллсе (США).