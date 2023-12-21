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Андрей Рублёв пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева

Андрей Рублёв пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неоднозначно пошутил о дружбе с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым. Это произошло в рамках Мировой теннисной лиги, которая сегодня, 21 декабря, стартовала в Дубае (ОАЭ).

Интервьюер: если я правильно помню, ты крёстный отец дочери Медведева?
Рублёв: я настоящий отец (смеётся). Да, он хороший отец. И я хороший отец (смеётся).

Стоит отметить, что на трибунах в этот момент присутствовала супруга Медведева Дарья, которая отреагировала на шутку Рублёва смехом.

В Дубае Рублёв и Медведев выступают в одной команде, которая называется «Иглз». В неё также вошли россиянка Мирра Андреева и американка Софья Кенин.

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