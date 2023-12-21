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Команда Медведева, Рублёва и Андреевой проиграла на старте Мировой теннисной лиги

Команда «Иглз», практически полностью состоящая из россиян, потерпела поражение от «Кайтс» на старте группового этапа Мировой теннисной лиги (выставочный турнир) со счётом 22:27. Соревнования проходят в Дубае (ОАЭ).

Мировая теннисная лига. Групповой этап. «Иглз» vs «Кайтс». 27:22

Паула Бадоса (Испания)/Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия)/Софья Кенин (США) — 6:3.

Паула Бадоса (Испания)/Стефанос Циципас (Греция) — Софья Кенин (США)/ Даниил Медведев (Россия) — 6:4.

Григор Димитров (Болгария)/Стефанос Циципас (Греция) — Даниил Медведев (Россия)/Андрей Рублёв (Россия) — 6:7 (3:7).

Григор Димитров (Болгария) — Андрей Рублёв (Россия) — 3:6.

Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия) — 6:2.

Отметим, что в другом матче группового этапа команда «Фэлконс» обыграла «Хоукс» со счётом 27:24.