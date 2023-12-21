Рублёв — об отрицательном балансе против игроков топ-5: они лучше меня во многих аспектах

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал то, что проиграл семь из восьми матчей против первой пятёрки в минувшем сезоне.

«Я должен быть реалистом и понимать, что во многих компонентах они меня превосходят. И мы не в сказке, если я просто подумаю о победе над ними, это не значит, что завтра я пойду и обыграю их.

Если я хочу выигрывать больше матчей или играть так, как я играл в Париже против Новака или против Синнера в Вене, где исход решили мелочи, то мне нужно улучшать остальные аспекты, в которых эти игроки лучше меня», – приводит слова Рублёва The National.

Также Рублёв высказался о том, как изменилось его восприятие давления в течение карьеры.

«Я был неплохим юниором, и у меня выдался хороший переход на профессиональный уровень. Я думал, что на меня оказывается серьёзное давление, потому что у людей большие ожидания, люди ждут. А потом, в 2018 и 2019 годах, когда у меня начались травмы, я понял, что реальность такова: всем наплевать. Возможно, это то, чему нас учат в детстве из-за нашего раздутого эго, мол, люди чего-то ждут, но реальность такова, что никого не волнует, выиграешь ли ты несколько «Шлемов» или кто-то другой их выиграет. Ты делаешь свою работу, я делаю свою. И когда я это понял, давление стало для меня чем-то принципиально иным.

Сейчас давление возникает из-за моего стремления побеждать, добиться чего-то. Я этого хочу. Это стало больше зависеть от меня, а не от кого-либо другого».