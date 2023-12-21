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«Разминка перед 2024 годом». Алькарас и Синнер провели совместную тренировку

«Разминка перед 2024 годом». Алькарас и Синнер провели совместную тренировку
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку в академии тренера Алькараса – чемпиона «Ролан Гаррос» 2003 года Хуан-Карлоса Ферреро.

«Спасибо Яннику за то, что пришёл тренироваться к нам! Отличное утро и отличная тренировочная сессия! Разминка перед 2024 годом», — прокомментировал встречу Алькарас.

«Спасибо, что приняли! Хороший тренировочный день», — ответил испанцу Синнер.

Отметим, что уже близится начало сезона-2024. Традиционно он начинается в Австралии, где с 14 по 28 января состоится первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. При этом в канун Нового года начнутся первые турниры на уровне ATP. Алькарас в них принимать участие не собирается.

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