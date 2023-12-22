Медведев и Рублёв посетили концерт рэп-исполнителя 50 Cent

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв посетили концерт известного рэп-исполнителя 50 Cent, который проходил в Абу-Даби.

Напомним, ранее Медведев и Рублёв приняли участие в свободном заезде на трассе «Ян Марина» в Абу-Даби.

На данный момент россияне выступают в Мировой теннисной лиге. Команда «Иглз» (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американская уроженка Москвы Софья Кенин) на старте выставочного турнира уступила «Кайтс» (Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса).

В другом матче группового этапа команда «Фэлконс» обыграла «Хоукс» со счётом 27:24.

Напомним, в 2023 году Даниил Медведев выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия).