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Свёнтек: была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось настоящим испытанием

Свёнтек: была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось настоящим испытанием
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Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о проблемах с социализацией в подростковом возрасте.

«Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, мечтая стать известной теннисисткой, но нет. Честно говоря, ночами я мечтала о том, чтобы чувствовать себя более естественно при взаимодействии с людьми. В моей жизни было время, когда я была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось для меня настоящим испытанием. Пока мне не исполнилось 17 или 18 лет, мне бывало трудно даже смотреть людям в глаза. Меня бесило, что это было так сложно для меня. Я страдала из-за того, что не могла найти контакт с людьми. Иногда я просто не знала, что сказать. Светская беседа не была для меня естественной. Моя история не похожа на истории многих других спортсменов, и это нормально», — приводит слова Свёнтек The Players' Tribune.

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