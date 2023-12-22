Вавринка: новое поколение игроков заставляет верить, что будущее тенниса в надёжных руках

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о новом поколении теннисистов.

«Я рад, что могу играть с молодыми теннисистами. Это невероятные игроки. Карлос Алькарас — выдающийся спортсмен, наблюдать за его игрой — это действительно нечто особенное. Я являюсь большим фанатом тенниса, и мне очень нравится наблюдать за любым хорошим игроком.

Новое поколение интересно. Оно заставляет меня верить, что будущее тенниса в надёжных руках. Что касается завершения моей карьеры, я не знаю, когда это произойдёт. Посмотрим. Пока я буду получать удовольствие на корте, как сейчас, я буду продолжать играть. Чувствую, что всё ещё конкурентоспособен», — приводит слова Вавринки La Nacion.