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Маркета Вондроушова признана спортсменом года в Чехии

Чемпионка Уимблдона-2023, седьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в карьере признана лучшим спортсменом года в Чехии по версии спортивных журналистов, сообщает Radio Prague.

24-летняя теннисистка опередила в голосовании игроков в пляжный волейбол Ондржея Перушича и Давида Швейнера, которые расположились на втором месте. Третьим по итогам голосования стал хоккеист Давид Пастрняк.

Результаты голосования были объявлены накануне в отеле Hilton в Праге (Чехия). Из-за трагедии в Карловом университете торжественная церемония была отменена.

В прошедшем сезоне Вондроушова завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема». Это произошло на Уимблдоне. В финале соревнований Маркета со счётом 6:4, 6:4 обыграла трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема», бывшую вторую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Также чешка дошла до четвертьфинала US Open – 2023.