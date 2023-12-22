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Свёнтек: очень рада, что Надаль и Осака возвращаются. Надеюсь, у них всё сложится хорошо

Свёнтек: очень рада, что Надаль и Осака возвращаются. Надеюсь, у них всё сложится хорошо
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Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о возвращении испанца Рафаэля Надаля и японки Наоми Осаки в новом сезоне.

«Мне очень нравится наблюдать за ними, поэтому как болельщик я очень рада, что они возвращаются. Рада, что смогу увидеть их игру. Рафа, как я уже говорила, является источником вдохновения для меня. Просто надеюсь, что он будет хорошо играть. С Наоми мы можем встретиться на корте, и это довольно забавно. Но я рада её возвращению. Она достигла других целей и теперь может вернуться к теннису. Мне любопытно, как они проявят себя после возвращения. Это опытные теннисисты, и я надеюсь, что у них всё сложится хорошо», — приводит слова Свёнтек The National News.

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