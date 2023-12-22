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Актёр Адам Драйвер: я болею за Новака Джоковича, он превосходный спортсмен

Актёр Адам Драйвер: я болею за Новака Джоковича, он превосходный спортсмен
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Американский актёр Адам Драйвер рассказал о любимом виде спорта и заявил, что болеет за сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я большой фанат баскетбола с самого детства. Что касается других видов спорта, я не большой любитель футбола. У меня нет любимого футбольного клуба. Но я болею за Новака Джоковича. Он действительно превосходный спортсмен. Мне нравится наблюдать за его игрой», — приводит слова Драйвера La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), «Ролан Гаррос» (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open – 2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Также Новак стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Париже (Франция), а ещё Итогового чемпионата ATP.

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