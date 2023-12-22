Рублёв — о встрече с тренером: он, наверное, был в шоке, что приехал русский, который орёт

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, рассказал про своего тренера Фернандо Висенте, с которым они работают с 2016 года, и поделился историей о том, как они познакомились.

«Фер на суперрасслабоне, на чиле, и ему ничего не надо – просто быть с семьёй, быть на корте. Никакие выгоды и деньги. У него была куча предложений. Он тогда только закончил работу с другим игроком и вообще не хотел работать. У Гало (Гало Бланко – агент Андрея Рублёва — Прим. «Чемпионата») получилось его уговорить, и я прилетел на пробную неделю тренировок. После второй тренировки я понял, что таких тренировок у меня не было никогда. А Фер, наверное, был в шоке от того, что приехал русский, который бездумно бьёт с каждого мяча, не двигаясь, ни мышц, ни чего, что-то там ещё орёт, возмущается. И думал: “Уф, куда я попал, сколько же ещё нужно работать”», — приводит слова Рублёва «Больше!»