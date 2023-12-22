Рублёв ответил на вопрос о том, что может сделать его счастливым

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, ответил на вопрос о том, что может сделать его счастливым.

«Хотел бы я знать. Хочется верить, что баланс с самим собой, долгая-долгая хорошая карьера и чтобы всё вне корта было налажено и чувствовалось спокойствие. Мне кажется, счастье вне тенниса есть. Хочу его найти. Пока что страшно думать, как без тенниса», — приводит слова спортсмена YouTube-канал «Больше!»

Напомним, сейчас Андрею Рублёву 26 лет, в этом году он впервые завершил сезон, входя в пятёрку лучших теннисистов мира. Он является победителем 14 турниров в одиночном разряде, в том числе «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в 2023 году и турниров категории ATP-500 в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Вене (2020), Роттердаме (2021) и Дубае (2022).