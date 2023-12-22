Андрей Рублёв: это лучший сезон на данный момент в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), высказался о своём прогрессе в минувшем сезоне.

«Это первый год, когда я чувствовал себя игроком пятёрки. Мне не хватает до таких игроков, как Даня, Синнер, Джокович, Алькарас. В большинстве случаев они оказываются лучше меня, обыгрывают и проводят сезон стабильнее, чем я. Но с игроками, которые ниже меня, в этом году получилось показать намного более хорошие результаты. В последние месяцы я реально верю и понимаю, что эта пятая позиция неслучайна. Это лучший сезон на данный момент в карьере: шесть финалов, два титула, «Мастерсы», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в сезоне-2023 Рублёв стал победителем турниров в Бостаде (Швеция) и Монте-Карло (Монако).