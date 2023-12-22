Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: моя сестра набила татуху «Хау мэни таймз»

Андрей Рублёв: моя сестра набила татуху «Хау мэни таймз»
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил своё скандальное поведение на корте.

«Я человек, который любит свой вид спорта и которому вне корта хочется быть лучшей версией себя. Но совершаются ошибки, эмоциональные, некрасивые выплески, где-то совсем неадекватные – из-за того, что иногда желание берёт верх и ты становишься зависимым от этого “хочу-хочу!” и ”надо-надо!”, ничего не видишь и ничего не слышишь. И в итоге, когда картинка не сходится, начинается паника. И потом получаются мемы в Интернете.

Моя сестра набила татуху “Хау мэни таймз”. Иногда есть безумная обида на себя, и она выплёскивается, и потом ты начинаешь ещё больше себя винить и ненавидеть за то, что сделал это снова, ты себя ударил – это замкнутый круг. Моё серьёзное отношение к теннису иногда не сбалансировано и очень мешает. Какая-то мания», — сказал теннисист в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Материалы по теме
Фото
Андрей Рублёв жёстко избил себя ракеткой, проиграв гейм на своей подаче Алькарасу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android