Андрей Рублёв: моя сестра набила татуху «Хау мэни таймз»

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил своё скандальное поведение на корте.

«Я человек, который любит свой вид спорта и которому вне корта хочется быть лучшей версией себя. Но совершаются ошибки, эмоциональные, некрасивые выплески, где-то совсем неадекватные – из-за того, что иногда желание берёт верх и ты становишься зависимым от этого “хочу-хочу!” и ”надо-надо!”, ничего не видишь и ничего не слышишь. И в итоге, когда картинка не сходится, начинается паника. И потом получаются мемы в Интернете.

Моя сестра набила татуху “Хау мэни таймз”. Иногда есть безумная обида на себя, и она выплёскивается, и потом ты начинаешь ещё больше себя винить и ненавидеть за то, что сделал это снова, ты себя ударил – это замкнутый круг. Моё серьёзное отношение к теннису иногда не сбалансировано и очень мешает. Какая-то мания», — сказал теннисист в интервью на YouTube-канале «Больше!»