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Даниил Медведев на решающем тай-брейке принёс своей команде победу над «Хоукс»

Даниил Медведев на решающем тай-брейке принёс своей команде победу над «Хоукс»
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Команда «Иглз», практически полностью состоящая из россиян, одержала верх над «Хоукс» на групповом этапе Мировой теннисной лиги (выставочный турнир) со счётом 31:28. В заключительном матче игрового дня россиянин Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу, однако на решающем тай-брейке добился успеха и принёс команде победу. Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ).

Мировая теннисная лига. Групповой этап. «Иглз» vs «Хоукс». 31:28

Ига Свёнтек (Польша)/Каролин Гарсия (Франция) — Мирра Андреева (Россия)/Софья Кенин (США) — 4:6.
Ига Свёнтек (Польша)/Хуберт Хуркач (Польша) — Мирра Андреева (Россия)/ Андрей Рублёв (Россия) — 6:2.
Хуберт Хуркач (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) — Даниил Медведев (Россия)/Андрей Рублёв (Россия) — 6:7 (1:7).
Каролин Гарсия (Франция) — Софья Кенин (США) — 5:7.
Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6, 0:1 (4:10).

Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 21:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		3 10
7 7 		0 4
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Отметим, что в другом матче группового этапа команда «Кайтс» обыграла «Фэлконс» со счётом 33:30.

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