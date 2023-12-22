39-я ракетка мира 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как справляется с джетлагом.

«Независимо от того, насколько вы устали, скажем, если у вас такой джетлаг, что утром вы не можете встать с постели, просыпайтесь в то время, когда вы обычно просыпаетесь, и сразу же отправляйтесь на тренировку. Вы активизируете свои гормоны, чтобы проснуться, и останетесь бодрыми до самого вечера.

Ещё один совет: если вы не можете заснуть вечером, ужинайте пораньше, чтобы организм чувствовал себя более уставшим перед сном и вы действительно проспали всю ночь. В противном случае вы будете переваривать пищу половину ночи и не сможете полностью восстановиться. Так что, если вы хотите лечь спать в девять, ешьте в четыре», – приводит слова Костюк портал GoTennis.

Напомним, джетлаг (от англ. jet – реактивный двигатель, lag – перемещение, отставание) – это временный сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелёте. Циркадные ритмы – это процессы в организме, которые происходят циклически с периодичностью около 24 часов. К ним относится цикл сна и бодрствования.