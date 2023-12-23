Россияне Шарипов и Чепелев вошли в топ-3 по количеству выигранных матчей на турнирах ITF

Российские теннисисты Марат Шарипов (384-я ракетка мира) и Андрей Чепелев (496-я ракетка мира) вошли в топ-3 по количеству выигранных матчей на турнирах ITF.

Лидером сезона в мужском туре по количеству выигранных матчей на турнирах ITF стал 224-я ракетка мира Гонсалу Оливейра. Португалец одержал 89 побед при 24 поражениях.

Марат Шарипов закончил год с балансом 61-16 (79% побед). Андрей Чепелев (Россия) одержал 59 побед при 29 поражениях (67%). Также в топ-5 вошли Крис Ван Вик (ЮАР) – 55-31 (64%) и Алексис Готье (Франция) – 54-25 (68%).