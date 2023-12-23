Россияне Шарипов и Чепелев вошли в топ-3 по количеству выигранных матчей на турнирах ITF
Поделиться
Российские теннисисты Марат Шарипов (384-я ракетка мира) и Андрей Чепелев (496-я ракетка мира) вошли в топ-3 по количеству выигранных матчей на турнирах ITF.
Лидером сезона в мужском туре по количеству выигранных матчей на турнирах ITF стал 224-я ракетка мира Гонсалу Оливейра. Португалец одержал 89 побед при 24 поражениях.
Марат Шарипов закончил год с балансом 61-16 (79% побед). Андрей Чепелев (Россия) одержал 59 побед при 29 поражениях (67%). Также в топ-5 вошли Крис Ван Вик (ЮАР) – 55-31 (64%) и Алексис Готье (Франция) – 54-25 (68%).
Комментарии
- 23 декабря 2023
-
00:29
- 22 декабря 2023
-
23:22
-
22:29
-
17:31
-
17:23
-
16:55
-
16:07
-
15:56
-
15:46
-
15:27
-
14:28
-
13:57
-
12:56
-
12:35
-
11:11
-
10:43
-
09:39
-
09:24
-
03:49
-
02:56
- 21 декабря 2023
-
23:42
-
22:52
-
22:04
-
21:39
-
21:26
-
21:14
-
20:47
-
20:36
-
20:32
-
20:03
-
19:43
-
17:52
-
12:48
-
10:49
-
01:30
Партнерский контент