Тим Хенмэн — о перспективах Маррея: возможно, этот сезон станет для него последним

Экс четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн поделился ожиданиями от британца Энди Маррея в будущем сезоне.

«Возможно, этот сезон станет для него последним. Об этом знает только сам Энди.

Однако он сохраняет мотивацию. Я видел его тренировки — сколько времени он проводит на корте, в зале. Я просто надеюсь, что потраченные время и силы принесут свои плоды.

В конце прошлого сезона было чувство, что он не получает удовольствия на корте. А на данном этапе карьеры хочется не только показывать результаты, но и получать удовольствие от игры. Он же не сможет играть вечно», – приводит слова Хенмэна GoTennis со ссылкой на Eurosport.

Напомним, в минувшем сезоне Маррей одержал 16 побед при 17 поражениях и закончил год на 42-й позиции в рейтинге ATP.