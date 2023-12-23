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Даниил Медведев проиграл свой матч в WTL, но принёс команде решающее очко

Даниил Медведев проиграл свой матч в WTL, но принёс команде решающее очко
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, проиграл свой матч в одиночном разряде в рамках выставочного турнира World Tennis League (WTL), проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмен уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, однако смог забрать очко в овертайме — 1:0, которое стало решающим для его команды.

После встреч команды Медведева, в которую также входят россияне Андрей Рублёв и Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, с командой Тейлора Фритца (в ней также заявлены Сорана Кырстя, Сумит Нагал и Вера Звонарёва) победа осталась за командой россиян и представительницы США — 3:1: ранее Мирра Андреева и Софья Кенин добыли победу в матче парного разряда, Даниил Медведев и Андрей Рублёв в дуэте также выиграли свой матч.

Финалисты турнира станут официально известны после встреч команд «Хоукс» (Хуберт Хуркач, Ига Свёнтек, Каспер Рууд, Каролин Гарсия) и «Кайтс» (Ллойд Джордж Харрис, Григор Димитров, Паула Бадоса, Арина Соболенко), которые пройдут сегодня, 23 декабря, вечером.

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