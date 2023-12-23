«Почему сегодня?» Медведев — Фритцу после поражения в матче WTL

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к американцу Тейлору Фритцу после своего поражения в матче с ним в рамках группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL). Россиянин проиграл свой матч со счётом 3:6, но взял решающее очко в овертайме — 1:0.

«Почему сегодня? Я видел, как ты играл вчера и позавчера, и всё было не так (смеётся)», — сказал Медведев во время рукопожатия у сетки.

Напомним, ранее Тейлор Фритц проиграл оба своих матча в одиночном разряде в WTL: болгарину Григору Димитрову (3:6) и норвежцу Касперу Рууду (1:6).

Финалисты Мировой теннисной лиги определятся сегодня, 23 декабря, вечером, после встреч команд «Хоукс» и «Кайтс» в рамках заключительного матча группового этапа соревнований.