Команда «Иглз» с Рублёвым, Медведевым и Миррой Андреевой в составе вышла в финал WTL

Команда «Иглз», в состав которой входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, вышла в финал Мировой теннисной лиги (WTL) со второй строчки в группе. В итоговом раскладе у «Иглз» и «Фэлконс» (Тейлор Фритц, Сумит Нагал, Вера Звонарёва и Сорана Кырстя) было одинаковое число очков — 75, однако процент выигранных геймов был выше у «Иглз», что и позволило команде выйти в финал.

С первой же строчки в финал вышла команда «Кайтс», в состав которой входят Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса, а также Ллойд Харрис. На их счету после группового этапа 79 очков.

Финал WTL-2023 с участием двух лучших команд состоится уже в воскресенье, 24 декабря.