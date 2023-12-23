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Даниил Медведев признан ФТР лучшим теннисистом России в 2023 году

Даниил Медведев признан ФТР лучшим теннисистом России в 2023 году
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Федерация тенниса России (ФТР) признала третью ракетку мира Даниила Медведева лучшим теннисистом страны в 2023 году. Об этом было объявлено на церемонии награждения, прошедшей в Москве сегодня, 23 декабря.

В 2023 году Даниил Медведев стал чемпионом пяти турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, «Мастерсов» в Майами и Риме, а также играл в финале турнира «Большого шлема» — US Open.

Сам спортсмен поблагодарил ФТР за высокую оценку его достижений: «Огромное спасибо за награду. Сезон получился отличным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится». Обращение Медведева по видеосвязи цитирует ТАСС.

Лучшей теннисисткой России федерация признала Веру Звонарёву, которая в этом сезоне стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде.

В номинации «Возвращение года» награду получила Анастасия Павлюченкова: спортсменка, начавшая сезон вне топ-300, завершила его на 58-й строчке, дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос», полуфинала турнира WTA-500 в Токио и 1/4 финала в Страсбурге и Гонконге.

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