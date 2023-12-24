Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Джокович всегда в топе». Медведев — о фаворитах в сезоне-2024

«Джокович всегда в топе». Медведев — о фаворитах в сезоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в преддверии старта нового сезона высказался о том, кто будет фаворитами соревнований в 2024 году.

«Конечно, если взять прошедший год и много-много разных турниров, то в какой-то момент сезона, и особенно в конце, мы немного оторвались от остальных по очкам. Но я думаю, ещё это показывает, что все сезоны разные. Стефанос вышел в финал на Australian Open, но по разным причинам у него была тяжёлая концовка сезона, но он может вернуться и обойти меня, Синнера, Карлоса или Новака, кого угодно. Так что я бы с осторожностью делал подобные прогнозы. В начале прошлого года я сам был за пределами топ-10.

Можно быть уверенным в одном: Новак всегда в топе. Я могу быть за пределами десятки, а Новак всегда там. Так что, надеюсь, я смогу остаться в четвёрке лучших, независимо от того, кто ещё там будет, и постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева издание The National News.

Материалы по теме
«Русская команда» выиграла матчевую встречу в 3-й день WTL! И вышла в финал
«Русская команда» выиграла матчевую встречу в 3-й день WTL! И вышла в финал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android