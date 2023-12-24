Корретха: Синнер в 2024 году будет готов выиграть турнир «Большого шлема»

Бывший профессиональный испанский теннисист, экс вторая ракетка мира и двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха поделился мнением о том, что итальянец Янник Синнер, финалист Итогового турнира ATP в этом сезоне, в 2024 году сможет выиграть турнир «Большого шлема».

«Думаю, Синнер всё делает правильно. Он значительно улучшил свою игру. Ему было необходимо развить мощную подачу, удары справа и слева. Он всё чаще выходит к сетке. Он делает дроп-шоты. Это именно то, что ему нужно для победы на «Шлемах». Если играть на таком высоком уровне, то возможно выиграть матчи с 80% игроков в туре, может быть, даже с 85%.

Но есть и другие, которых нельзя победить, если у вас нет чего-то особенного. Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно что-то особенное. И, думаю, Янник над этим работал, это даёт плоды. Он готов, и, думаю, он будет готов выиграть «Шлем». В 2024-м, почему бы и нет? Если нет, то в 2025-м, но думаю, что он на 100% готов к этому», — приводит слова Корретхи Eurosport.