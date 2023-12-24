Новак Джокович представил форму, в которой выступит на Australian Open — 2024

Стало известно, в какой форме 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт c 14 по 27 января.

Напомним, спортивную форму Джоковичу предоставляет бренд Lacoste. Кроссовки предоставляет японская компания Asics.

Фото: соцсети Asics

Отметим, что 36-летний серб является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Елена Рыбакина представила свой комплект формы.