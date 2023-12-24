Медведев — о возвращении Надаля: встреча с ним будет отличным испытанием

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возвращении на корт Рафаэля Надаля, которое должно состояться на турнире в Брисбене (Австралия).

«Как и Новака, его очень сложно обыграть. Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком. Но у нас было несколько напряжённых матчей, в которых я чувствовал, что могу победить. Так что для меня возможная встреча с ним будет отличным испытанием.

Я не знаю, в какой он сейчас форме, – никто не знает. Не знаю, как он со всем справится. Но, судя по тому, что я видел, у него всё хорошо, и это прекрасно для тенниса», — приводит слова Медведева издание The National News.

Напомним, из-за долгого отсутствия Надаль впервые с 2005 года выпал из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а затем покинул и первую сотню. В данный момент испанец находится на 663-й строчке рейтинга.