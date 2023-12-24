Чесноков — об участии россиян в WTL: это очень хорошая тренировка перед стартом сезона

Бывший российский теннисист, финалист Кубка Дэвиса в 1995 году Андрей Чесноков высказался об участии российских спортсменов в выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), проходящем в Абу-Дави (ОАЭ). До финала соревнований дошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, также на турнире играла Вера Звонарёва.

«Это очень представительный турнир, здорово, что удалось собрать такую команду. Это очень хорошая тренировка перед стартом сезона. Здорово, что наши теннисисты вышли в финал, но это было ожидаемо, у них крепкий состав», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, финал Мировой теннисной лиги 2023 года проходит сегодня, 24 декабря. Сейчас идёт первый матч парного разряда соревновательного дня.