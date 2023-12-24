Тарпищев рассказал, какие ошибки Медведев допустил при подготовке к турнирам в 2023 году

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, какие, по его мнению, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев совершил ошибки при подготовке к турнирам в завершившемся сезоне-2023.

«Медведев в психологическом плане хорошо смотрится, очень достойно выступил в минувшем сезоне. Единственное, ему не удалось планирование календаря. Надо всё-таки составлять так, чтобы подходить в форме к турнирам «Большого шлема» и другим важным. С Австралией Даня не угадал, например. Надо правильно расставить приоритеты с точки зрения участия в турнирах, и, надеюсь, в новом сезоне у него с этим будет лучше.

А так он третий в мире — это достойно и здорово», — приводит слова Тарпищева ТАСС.