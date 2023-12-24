«Понял, что Андрей особенный». Тренер Рублёва — о знакомстве с теннисистом в 2016 году

Тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, Фернандо Висенте рассказал о знакомстве со спортсменом, которое произошло в 2016 году.

«Я впервые встретился с Андреем в 2016 году, после турнира в Майами. Он был очень молодым игроком. Тогда у нас с Гало Бланко уже была своя академия в Барселоне, а я только что, спустя пять лет, прекратил работу с Марселем Гранольерсом, потому что сильно устал и чувствовал, что мне нужно побыть дома. Я остановился на шесть месяцев.

И однажды приехал Гало, который тогда работал с Кареном Хачановым, — а Карен с Андреем очень близки, — сказал, что Рублёв приезжает из США и надеется найти тренера.

Тогда Андрей уже вышел из юниоров и играл на челленджерах. И Гало позвонил мне и сказал: «Послушай, есть один русский парень, который очень хорошо выглядит. Он может стать первой или второй ракеткой мира. Он был первым среди юниоров. И думаю, ты будешь для него идеальным тренером. Что скажешь?» Сначала я подумал: «Русский и испанский, не знаю… Путешествовать весь год, говорить по-английски», — и сказал, что не думаю, что это сработает. Тогда Гало сказал: «Нет, ты не понимаешь, он очень трудолюбивый, он бы тебе понравился». И мы решили, что Андрей приедет на три недели потренироваться с Кареном.

Я знал Андрея только по тому, что рассказывал Гало. И Рублёв приехал из Майами в Барселону, начал тренироваться на грунте. Прошло три недели, далее был турнир в Марракеше, и я сказал: «Хорошо, два часа от Барселоны, давайте посмотрим, что получится». И я понял, что он особенный. Он хотел стать игроком, который может спокойно проводить много часов на корте. Я тоже люблю проводить там много времени. Мы решили работать вместе до конца года и посмотреть, что получится», — приводит слова Висенте Tennis Majors.