Висенте: Рублёва нужно заставлять остановиться, он всегда хочет совершенствоваться

Испанский тренер Фернандо Висенте, который работает с российским теннисистом Андреем Рублёвым с 2016 года, рассказал, какими особенными чертами характера обладает спортсмен.

«Когда вы видите игрока, первое, что вы чувствуете — что у него много возможностей для развития. Нужно над многим работать. Когда у тебя есть игрок с потенциалом, ты думаешь, что можно улучить его, как это было ранее с Гранольерсом и другими теннисистами, с которыми я работал. Я верил, что могу развить Андрея.

Нам начало по-настоящему нравиться работать друг с другом, мы начали ежедневно тренироваться с полной самоотдачей, без остановки. И я видел, как он смотрел на мяч. Не так много теннисистов, которые, находясь на корте, будет повторять: «Ещё раз, ещё один». Он заставлял меня быть на взводе всё время.

Думаю, когда игрока нужно заставлять выходить на корт, — это проблема. С Андреем же всё просто: он всегда готов, он не берёт выходных. Иногда его нужно заставлять остановиться, потому что он говорит: «Я хочу совершенствоваться, я хочу совершенствоваться»», — приводит слова Висенте Tennis Majors.