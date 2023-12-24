Тренер Рублёва — о психологии спортсмена: иногда он теряет голову

Тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, Фернандо Висенте рассказал, как спортсмену мешает его психологический настрой, а также прокомментировал, какие изменения произошли в работе Рублёва с психикой в сезоне-2023.

«Андрей уважает всех игроков. Но иногда он теряет голову. Ему нужно понимать, что на этом уровне нормально проигрывать — ты играешь с топами. Когда он начинает сходить с ума во время матча, он как ребёнок, у которого отняли игрушку. Он пытается её вернуть, начинает плакать. Скромность должна выражаться в том числе и в понимании, что ты играешь против, например, Медведева — которого за 10 встреч ты обыграл всего дважды.

А Андрей проигрывает первый сет и сразу роняет уровень. Мы работаем над этим с психологом, но всё равно раз на раз не приходится, а так быть не должно. Например, мы говорили об этом перед матчем с Даниилом, но всё равно произошло то же самое. Нужен баланс [между скромностью и верой в себя]. Нужно принимать, что невозможно только выигрывать.

Вместе с тем благодаря этой ментальности иногда он очень много выигрывает, потому что ловит волну и верит в себя. Но всё равно на топ-уровне нельзя психовать, язык твоего тела должен быть правильный, нельзя думать только о себе, нужно понимать, что твой соперник тоже силён, нужно принимать эти проблемы. А он хочет найти решение, будучи не в себе, не мысля здраво. Он работает над этим, занимается медитацией, но я бы сказал, он всё равно ещё не до конца понимает.

Да, в этом году он стал справляться лучше, но всё равно это даётся ему тяжело. У русских такой ход мыслей: «Сейчас я четвёртый, теперь нужно подняться выше». И чего бы они ни добились, всегда будет это «выше». Иногда это хорошо, потому что в каком-то смысле все топы так думают. Но нельзя не брать в расчёт, что все остальные тоже сильны. Но для Андрея теннис — это всё, так что иногда он не может получать от него удовольствие.

Мы разговариваем часами. Иногда не спим. Поначалу мы особенно много говорили о том, как он может быть так часто разочарован собой. С ним легко разговаривать. Просто ему нужно ещё повзрослеть», — приводит слова Висенте Tennis Majors.