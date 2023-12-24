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Фернандо Висенте рассказал, что нужно Рублёву, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»

Фернандо Висенте рассказал, что нужно Рублёву, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»
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Испанский тренер Фернандо Висенте, который с 2016 года работает с российским теннисистом Андреем Рублёвым, рассказал, что нужно спортсмену, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«Отмечу две вещи. Первая — это настрой. Он должен быть таким: «Я готов, я буду работать, я смогу сделать это». Вторая — избегать стресса в духе «я хочу победить». Потому что все хотят дойти до четвертьфинала, полуфинала. Но если вы не понимаете, что вам нужно сэкономить энергию, — стресс означает, что вы думаете о будущем, верно? — это значит, что вы постоянно хотите знать, что произойдёт.

Нужно контролировать эти две вещи, и всё произойдёт должным образом, потому что мы работаем. Нужно верить и быть смиренными, понимая, что все делают одну и ту же работу», — приводит слова Висенте издание Tennis Majors.

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