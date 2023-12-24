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Борис Беккер считает, что у Карлоса Алькараса есть проблемы с мотивацией

Борис Беккер считает, что у Карлоса Алькараса есть проблемы с мотивацией
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Бывшая первая ракетка мира из Германии Борис Беккер поделился мнением о том, что у испанского теннисиста Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, есть проблемы с мотивацией.

«Мне всегда казалось, что когда падает мотивация, организм страдает. Если пропускаешь тренировки, вероятность травмы или физического дискомфорта повышается. Со мной в 20 лет такое было, и мне кажется, что у Алькараса та же ситуация. По-моему, это логично, когда человек так рано добивается большого успеха. Такое со всеми случалось.

Я знаю, что Хуан Карлос Ферреро, тренер Алькараса, отмечал некоторые трудности с тем, чтобы весь год поддерживать Карлоса на пике формы. Но я убеждён, что они найдут решение», — приводит слова Беккера Eurosport.de.

Напомним, Карлосу Алькарасу сейчас 20 лет, он является чемпионом двух турниров «Большого шлема».

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