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Тренер Рублёва рассказал, в каком матче теннисист выглядел на корте лучше всего

Тренер Рублёва рассказал, в каком матче теннисист выглядел на корте лучше всего
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Тренер российского теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте рассказа, в каком матче, по его мнению, спортсмен выглядел на корте лучше всего.

«Когда Андрей выглядел на корте лучше всего? На Уимблдоне в матче с Новаком Джоковичем. Он проиграл, но сделал всё во время матча. Могу также отметить встречу с Новаком на «Мастерсе» в Париже, но там Андрей был очень уставшим: тогда он лёг спать в три или в четыре часа ночи, а затем вышел на корт в четыре часа дня.

У Рублёва были действительно потрясающие победы, он выиграл несколько титулов, он уничтожал соперников. Но я хотел бы сравнить его с другими игроками высокого уровня. Конечно, мне нравится сравнивать с лучшими. Матч в четвертьфинале Монте-Карло с Рафаэлем Надалем был хорошей победой. Он побеждал Роджера Федерера, он побеждал всех топовых игроков. Но для меня высший уровень — это когда ты можешь сказать: «Чёрт возьми, это хороший матч», — даже когда ты проиграл», — приводит слова Висенте издание Tennis Majors.

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