Медведев: я на 100% доказал себе, что способен показывать высокие результаты на грунте

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём прогрессе на грунтовом покрытии.

«Да, я на 100% доказал себе, что способен показывать высокие результаты на грунте, но на протяжении всей карьеры смена покрытий давалась мне тяжело. А в новом сезоне нас ждёт сначала хард, потом грунт, потом трава, потом грунт, потом хард. Так что мне придётся нелегко. Календарь сложный, но он един для всех», — приводит слова Медведева The National News.

В 2023 году Даниил Медведев стал чемпионом пяти турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, «Мастерсов» в Майами и Риме, а также играл в финале турнира «Большого шлема». Федерация тенниса России (ФТР) признала спортсмена лучшим теннисистом страны в 2023 году. Об этом было объявлено на церемонии награждения, прошедшей в Москве сегодня, 23 декабря.