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Шелтон рассказал, как пытается обрести уникальный игровой стиль

Шелтон рассказал, как пытается обрести уникальный игровой стиль
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Американский теннисист Бен Шелтон, 17-я ракетка мира, рассказал, как пытается обрести собственный уникальный игровой стиль.

«Я стараюсь, чтобы у меня был уникальный игровой стиль, стараюсь делать то, что другие не делают. Я кое-что взял у Рафаэля Надаля, потому что он тоже левша. Но я стараюсь работать со своими сильными сторонами и быть уникальным», — приводит слова теннисиста Tennis Majors.

Напомним, Бену Шелтону 21 год, спортсмен ярко заявил о себе в прошедшем сезоне, выиграв турнир в Токио (Япония) и дойдя до полуфинала Открытого чемпионата США, где он проиграл 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» из Сербии Новаку Джоковичу.

Сезон-2024 Бен Шелтон начнёт с выступления на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

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